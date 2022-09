O novo tropeço do Palmeiras no Campeonato Brasileiro – empate por 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino, no último sábado, 3 – não diminuiu as chances de uma inédita conquista para o técnico Abel Ferreira no comando do clube paulista. Pelo contrário.

De acordo com projeções matemáticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe tem agora 75,6% de probabilidade de ficar com a taça. O Flamengo, principal rival, apenas 7,7%.

O Verdão terminou a 25ª rodada com 51 pontos, sete a frente do Flamengo (44), oito de Corinthians e do Internacional (ambos com 43) e a nove a mais do que Fluminense e Athletico Paranaense (com 42). Os cinco rivais compõem o G-6.

Segundo a UFMG, o Inter é hoje a terceira equipe com maior probabilidade matemática de ser campeão, mas com modestos 5,4%. Os demais concorrentes tem ainda menos: o Tricolor das Laranjeiras com 3,9%, o Timão com 3,5% e o Furacão com 3,4%

O Palmeiras não vence há três rodadas. No período, empatou contra o Flamengo, em casa, e diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. Na última rodada, nova igualdade em Bragança Paulista.

Mesmo assim, foi possível subir nas projeções pelo fato de que os rivais mais próximos também tropeçaram. Nesta rodada, Corinthians, Internacional e Flamengo só empataram, enquanto o Fluminense foi derrotado.

Na briga pelas seis vagas pela Libertadores, o Verdão tem 99,9% de chances, seguido pelo Flamengo, com 89,2%, Internacional, 85,4%, Fluminense, com 81,1%, Corinthians, 79,7%, e o Athetico, último time do G-6, com 77,9%. A principal ameaça ao grupo é Galo, com 37,1%. Depois vem o Santos, que joga nesta segunda, 5, diante do Goiás e pode aumentar os 16,9%.

Na parte de de baixo, o Juventude tem 96,6% de chances de se safar. A equipe gaúcha ocupa a última colocação, com apenas 16 pontos somados, seguida por Atlético Goianiense, com 82,7%, Avaí, com 65,9%, e pelo Coritiba, com 54,9%.

