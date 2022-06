Após recusar Botafogo, Zahavi agradece a alvinegros: ‘Amor e respeito’

O atacante Eran Zahavi recusou a proposta do Botafogo e enviou mensagem para a torcida alvinegra, nesta segunda-feira, 27. De acordo com o que disse o israelense, a recusa ao time carioca aconteceu para voltar ao Maccabi Tel-Aviv. Anunciado pela equipe de seu país, o jogador agradeceu a mobilização botafoguense.

“Algo incomum, mas respeitoso: quero falar com todos os torcedores do Botafogo que me mostraram amor e respeito durante esse período. Eu realmente considerei ir e jogar por vocês, mas tomei minha própria decisão por mim e minha família, era hora de voltar para casa”, disse Eran Zahavi.

Aos 34 anos, Zahavi acertou seu retorno ao Maccabi Tel-Aviv, clube que defendeu entre 2013 e 2016 e onde é ídolo. O atacante volta a Israel depois de passagens bem-sucedidas por Guangzhou R&F, da China, e PSV, da Holanda, mas exaltou a tentativa da diretoria botafoguense. “Quero agradecer ao John Textor e ao André Mazzuco por todos os esforços que fizeram. Tenho certeza de que, com eles, o Botafogo tem um futuro maravilhoso”.

Desse modo, o Botafogo segue em busca de um centroavante para o elenco. Atualmente, o artilheiro da equipe na temporada é Erison, com 14 gols em 26 partidas. Ainda assim, a diretoria entende que reforços são essenciais para o restante do ano.

