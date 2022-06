Andreas Pereira se salva em má fase do Flamengo, mas fica perto do adeus

O contrato de empréstimo entre Andreas Pereira e Flamengo chega ao fim no dia 30 deste mês. Marcado pela torcida em razão de erro na final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras, o meia é um dos únicos que vivem bom momento durante a má fase rubro-negra na temporada. Titular no início do trabalho de Dorival Júnior, o jogador deve retornar ao Manchester United e ser renegociado no futebol europeu nesta janela.

Titular em todos os três jogos de Dorival à frente do Flamengo, Andreas acumula dois gols, uma assistência e 10 passes decisivos em 12 partidas. O belga-brasileiro é quem tem se salvado nas recentes atuações ruins do time, que atualmente ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Apesar de a torcida ainda lembrar com mágoa do erro na final da Libertadores, quando o meia perdeu a bola para Deyverson no campo de defesa, o novo treinador flamenguista já se manifestou a favor da permanência de Andreas. “Eu torço para que ele fique. Jogador desse nível, com esse potencial, são poucos no Brasil. Eu não tenho dúvidas que esse menino ainda pode crescer muito, pode evoluir demais. Como acontecerá? Não sei, mas seria muito bom se nós conseguíssemos segurar esse garoto, porque ele tem muitas qualidades”, disse Dorival.

No entanto, não existe otimismo da parte flamenguista para a permanência do meio-campista. O clube carioca tem uma opção de compra na casa dos 10 milhões de euros – mais de 50 milhões de reais – e não está inclinado a exercê-la.

Aos 26 anos, Andreas ainda tem mais uma temporada de contrato com o Manchester United, mas não está nos planos do clube inglês, que já o emprestou para Granada, Valencia e Lazio recentemente. Agora, o atleta é especulado no Besiktas, da Turquia, e no PSV, da Holanda.

