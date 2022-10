América-MG x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 21 out 2022, 16h47 - Publicado em 21 out 2022, 13h47

Por Da redação Atualizado em 21 out 2022, 16h47 - Publicado em 21 out 2022, 13h47

América Mineiro e Flamengo entram em campo neste sábado, 22, às 19h (de Brasília), no estádio Independência, em confronto pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na terceira colocação da competição, com 54 pontos, o Rubro-Negro tenta manter o embalo após a conquista da Copa do Brasil. A equipe venceu nos pênaltis o Corinthians na última quarta-feira, 19.

O objetivo, agora, é se aproximar da vice-liderança da competição. O time tem somente cinco pontos a menos do que o Internacional, atual vice-líder, faltando 18 em disputa.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior ainda não acenou a equipe que deve ir a campo. A tendência, contudo, é que dê descanso para quase todos os titulares.

O volante Vidal, substituído após uma torção no tornozelo direito, deve continuar em recuperação. Para a sua vaga, João Gomes, que não jogou por suspensão, retorna à equipe principal.

Com isso, o provável time terá: Diego Alves; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego (Pulgar) e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Matheus França e Marinho.

O Coelho, por sua vez, ocupa a oitava colocação, com 45 pontos, e tenta subir ainda mais para assegurar uma das vagas na pré-Libertadores. Vale lembrar que com o título da equipe carioca o G-6 já se transformou em G-7.

O técnico Vagner Mancini terá os retornos de Everaldo, Lucas Kal e Cáceres, recuperados de lesões.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Premiere

19h

América-MG x Flamengo – Premiere

Santos x Corinthians – Premiere

21h

Palmeiras x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Ituano x Sampaio Corrêa – SporTV e Premiere

Vasco x Criciúma – SporTV e Premiere

Bahia x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Londrina x Sport – SporTV e Premiere

