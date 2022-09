América-MG x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

América Mineiro e Corinthians se enfrentam neste domingo, 18, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Independência, em Belo Horizonte, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Quinto colocado, com 44 pontos, o Timão tenta voltar ao G-4, grupo que carimba vaga direta à próxima edição da Libertadores, e do líder Palmeiras, que tem 54.

O time está um ponto atrás de Flamengo e Fluminense, terceiro e quarto colocados, respectivamente, e a dois do Internacional, que ocupa o segundo lugar.

Para a partida, a equipe dirigida por Vítor Pereira chega embalada pela classificação à final da Copa do Brasil, após vitória por 3 a 0 diante do Fluminense, na última quinta-feira, 15.

O treinador português ainda não sinalizou se deve poupar alguns jogadores ou se manterá a mesma equipe. Ele terá mais cinco jogos até a primeira decisão, em 12 de outubro.

Do outro lado, o Coelho tenta subir na tabela em um busca de uma sonhada vaga para a pré-Libertadores.

Na oitava colocação com 36 pontos, a equipe mineira ainda tem esperanças pelo fato de que Athletico Paranaense, Corinthians e Flamengo, envolvidos nas decisões da Copa do Brasil e Libertadores, poderem aumentar o G-6 para G-7 ou G-8.

No retorno, o time é o atual quinto colocado, com boa campanha de recuperação.

O técnico Vagner Mancini não contará com Emamanuel Martínez, que sofreu um trauma no pé esquerdo, além de Danilo Avelar e Everaldo, emprestados pelo rival e impedidos de atuar por questões contratuais.

No primeiro turno, os times empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena com gols de Gustavo Mosquito, para o Corinthians, e Aloísio, para o América Mineiro.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Red Bull Bragantino x Goiás – Premiere

16h

Flamengo x Fluminense – TV Globo e Premiere

Ceará x São Paulo – TV Globo e Premiere

18h

América-MG x Corinthians – Premiere

Juventude x Fortaleza – Premiere

18h30

Palmeiras x Santos – SporTV e Premiere

19h

Athletico-PR x Cuiabá – Furacão Live

