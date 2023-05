O Corinthians tenta fechar a contratação do meio-campista paraguaio Matías Rojas, do Racing. A informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. Segundo a apuração, o clube paulista já formalizou uma proposta ao jogador de 27 anos, que tem vínculo até 30 de junho, e aguarda por uma resposta positiva de seus representantes.

Visto como solução para resolver a carência do setor criativo da equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo, Rojas, curiosamente, vive o melhor momento da carreira não mais atuando como meia, mas aberto pelo lado direito do campo.

“[Fernando] Gago [treinador do Racing] o converteu de um meia para um extremo muito véloz, bom no um contra um jogando de forma invertida. Por isso, ele [que é canhoto] joga sempre pela direita, sempre foi assim com Gago”, explica o jornalista argentino Ivo Gorza, da TNT Sports, que ainda exaltou as principais qualidades técnicas do jogador:

“Rojas se caracteriza por ter um excelente chute de fora da área, essa é uma das qualidades que mais chamam atenção, e tem muita facilidade com as cobranças de falta”.

Camisa 10 do Racing, ele está em sua quarta temporada em Avellaneda. Em 2023, marcou sete gols em 14 jogos – 12 deles como titular – e deu uma assistência. Atuou em 63% das partidas do time no ano.

A ausência em oito jogos da equipe na temporada, porém, é o fator mais preocupante por estar diretamente relacionada com seguidas lesões. Neste ano, segundo o site Transfermarkt, ele ficou 36 dias afastado em recuperação de um problema no tornozelo.

Continua após a publicidade

Em 2022, o histórico ainda contabiliza outras quatro contusões – três delas por problemas musculares e uma em função de pubalgia. Ao todo, foram 103 dias sem jogar e 16 partidas perdidas.

“A única contrapartida é que vem acumulando várias lesões, sobretudo nos últimos anos em 2021 e 2022, teve quatro lesões, incluindo uma na partida contra o Boca [Juniors] no final do ano passado. Ele tem feito muitos gols, algo que lhe faltava. No Defensa y Justicia o Sebastián Becaccece foi outro treinador que ajudou a potencializá-lo bastante”, afirma Gorza.

Rojas foi contratado em 2020 por 2,2 milhões de euros, após boa passagem pelo Defensa y Justicia sob o comando Beccacece no ano anterior. Antes disso, teve passagem tímida pelo Lanús, realizando somente 18 jogos, oito deles como titular.

O Racing tenta convencer o jogador a estender o vínculo por, pelo menos, mais seis meses e encerrar 2023 no futebol argentino. O estafe do jogador, contudo, já manifestou à diretoria ser praticamente inviável a permanência já que também desperta interesse de outros clubes.

Revelado pelo Cerro Porteño em 2014, Rojas ainda participou com a seleção paraguaia da Copa América de 2019, realizada no Brasil. Pelo país foram 14 partidas disputadas e apenas um gol marcado.

O meio é considerado pela diretoria corintiana como prioridade na reabertura da janela de transferências, a partir de 3 de julho. Além de Rojas, o Timão também o volante colombiano Gustavo Cuellar, do Al Hilal.