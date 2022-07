Alvo do Corinthians, Balbuena amargou lesões e reserva na Inglaterra

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores de forma dramática, o Corinthians segue no mercado em busca de reforços para encorpar o elenco. O atacante Yuri Alberto foi contratado por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, e outro que pode chegar, ou melhor, retornar, ao clube é o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, atualmente no Dínamo de Moscou.

A equipe dirigida por Victor Pereira tem interesse em repatriar o defensor de 30 anos para suprir a lacuna que será deixada por João Victor, negociado com o Benfica, de Portugal. Balbuena defendeu a equipe paulista em 136 jogos entre 2016 e 2018, marcou 11 gols, e foi bicampeão paulista (2017 e 2018) e campeão brasileiro em 2017.

O paraguaio saiu do Corinthians na temporada 2018/19 rumo ao West Ham, da Inglaterra, que pagou a multa rescisória de 4 milhões de euros, em uma transação de grande expectativa. Seu rendimento na Premier League, no entanto, não foi dos melhores.

O começo foi promissor. Na primeira temporada pelo clube inglês, o zagueiro atuou em 23 jogos pelo Campeonato Inglês – todas como titular. Contudo, a sequência foi interrompida por uma lesão no joelho que o deixou dois meses e 14 jogos afastado dos gramados.

A temporada 2019/20 do West Ham foi ruim e quase terminou em rebaixamento. O jogador passou a ser pouco utilizado e permaneceu boa parte da do ano como reserva. Disputou, ao todo, 22 jogos, sendo 18 como titular. No ano seguinte, foram apenas 19 jogos e outros 25 dias de “molho” por causa de uma lesão no músculo da perna e dias isolado por ter positivado para a Covid-19.

Balbuena se transferiu ao Dínamo na temporada passada e voltou a ter boa sequência de jogos: 31 partidas como titular, marca que não alcançava desde o Corinthians. Seu vínculo com a equipe russa vai até 2025, mas por causa da guerra da Rússia na Ucrânia, a Fifa permite que jogadores estrangeiros em clubes russos suspendam seus contratos até julho de 2023. Além do Corinthians, o staff do zagueiro analisa propostas de outros clubes europeus.

