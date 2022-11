Alex é o novo treinador do Avaí, após trabalho no sub-20 do São Paulo

O Avaí confirmou o acerto com Alex, na noite da última terça-feira, 15, como novo treinador. O ex-meia chega para comandar a equipe na temporada de 2023, em que o Leão vai disputar o estadual, Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.

Esse será o primeiro trabalho de Alex como técnico de um time profissional, após duas temporadas no sub-20 do São Paulo. No Tricolor, foi vice-campeão Brasileiro da categoria em 2021 e chegou à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Deixou o comando da equipe em outubro, com 86 jogos, 50 vitórias, 18 empates e 18 derrotas.

Alex é o novo técnico do Avaí para a temporada 2023. O acordo ocorreu na noite desta terça-feira (15). O novo comandante chega acompanhado dos auxiliares PC de Oliveira e João Paulo Cavalcanti. pic.twitter.com/bD9OKhtwT2 — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) November 16, 2022

Aposentado desde 2014, Alex encerrou sua carreira nos campos pelo Coritiba, clube em que iniciou sua jornada profissional. O ex-meia brilhou por Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahce, da Turquia, e seleção brasileira.

