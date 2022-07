Alemão, Pedro Henrique e De Pena: as soluções do Inter de Mano

Depois de empatar por 3 a 3 com o São Paulo, na última quarta-feira, 20, no Beira-Rio, o Internacional perdeu a chance de se aproximar ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro. Porém, mais uma boa partida das peças de ataque confirmou a importância de Alemão, Pedro Henrique e De Pena na briga da equipe de Mano Menezes pelos títulos da competição nacional e da Sul-Americana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O confronto foi repleto de ofensividade e eficiência dos ataques. Pedro Henrique marcou dois gols, e Edenílson fez o outro do Inter, após Alemão sofrer pênalti. O uruguaio Carlos De Pena anotou uma assistência no duelo. O trio, consolidado com o treinador Mano Menezes, mostrou-se uma solução para a temporada colorada.

Pedro Henrique é a peça que atua pelo lado direito do ataque do Inter. Jogador de 32 anos, chegou a Porto Alegre nesta temporada, desconhecido pelo público brasileiro. O atacante, que deixou o Caxias em 2011, passou por Zurich (Suíça), Rennes (França), PAOK (Grécia), Qarabag (Azerbaijão), Astana (Cazaquistão), Kayserispor e Sivasspor (Turquia) antes de retornar ao futebol nacional. Já marcou três gols e deu duas assistências no Brasileirão.

De Pena é outra peça que, após temporadas de futebol europeu, retornou ao continente sul-americano pouco conhecido e faz bom ano. Escalado como volante ou meia pela esquerda, o uruguaio de 30 anos é o líder de assistências da equipe no Campeonato Brasileiro, com três. O meio-campista passou por Middlesbrough (Inglaterra), Real Oviedo (Espanha) e Dínamo de Kiev (Ucrânia) antes de chegar ao Inter.

Alemão, com 24 anos, é o mais jovem entre os três. Responsável por desempenhar a função mais centralizada no ataque, o atacante rodou sem grande destaque por times do Sul como Avaí, Criciúma e Novo Hamburgo antes de ser contratado pelo Internacional. Ganhou espaço com o rendimento abaixo do esperado do badalado Wesley Moraes e agarrou a vaga. Tem três gols e duas assistências neste Brasileirão.

Mano, ainda assim, não está plenamente satisfeito com o elenco. Em coletiva depois de jogo da última quarta-feira, 20, o técnico voltou a admitir que deseja um centroavante, apesar da irritação com o tema: “Esse assunto do centroavante já deu, né? O que posso dizer é que seguimos na busca, mas o assunto já se tornou cansativo”.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens