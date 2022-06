Alan Kardec, perto do Atlético: poucos jogos e boa média de gols na China

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o elenco do Atlético Mineiro passou por mudanças em pontos cruciais desde os títulos. Mesmo com a chegada de nomes como Otávio, Diego Godín e Ademir, o Galo perdeu Dylan Borrero, Savarino, Nathan, Diego Costa e Tchê Tchê. Apesar de vencedor do Campeonato Mineiro e Supercopa, o ano atleticano por enquanto é abaixo das expectativas, e a diretoria entende que novas peçam devem chegar. O atual alvo é Alan Kardec, atacante de 33 anos que passou os últimos seis anos no futebol chinês.

Revelado pelo Vasco, o atacante disputou o Mundial e o Sul-Americano sub-20 de 2009, vestindo a camisa da seleção brasileira. Destacado pelo cruzmaltino, foi comprado pelo Benfica depois de curta passagem no Internacional. Na Europa, Alan nunca convenceu e acumulou empréstimos para o Brasil; assim, defendeu as cores do Santos, entre 2011 e 2012, e do Palmeiras, entre 2013 e 2014.

Vestindo a camisa do São Paulo, realizou quase 100 partidas de 2014 e 2016, antes de ser fisgado pelo Chonging Dangdai, da China. Kardec deixou o clube em 2020 e defendeu o Shenzhen FC em 2021.

No país asiático, fez 126 jogos e marcou 67 gols – média de 0,53 por jogo. A média positiva tem um fator curioso: em nenhuma temporada ele fez mais do que 28 partidas, número baixíssimo comparado aos padrões do Brasil. Em seis anos de China, tem média de 21 partidas e pouco mais de 11 gols por ano. Kardec está sem clube desde abril.

Além do acerto alinhado com Alan Kardec, o Atlético já anunciou a contratação de Jemerson, zagueiro, para substituir o uruguaio Godín, que rescindiu com o clube e acertou com o Vélez Sarsfield, da Argentina. O reforço só pode atuar em julho, quando a janela de transferências reabre. Perto do acerto oficial, o atacante Cristian Pavón é outra novidade atleticana.

