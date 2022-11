Acabou? Libertadores e rebaixamento ainda estão em jogo no Brasileirão

O Palmeiras conquistou na última quarta-feira, 2, o seu 11º título do Campeonato Brasileiro restando ainda três rodadas para o fim da competição. Se, por um lado, a briga pelo título já foi sacramentada, o torneio ainda reserva outras duas boas disputas: por três vagas para a próxima edição da Libertadores – uma direta e duas para a fase preliminar – e na fuga contra o rebaixamento à Série B.

No bloco que classifica à competição sul-americana, o G-6 previsto inicialmente se consolidou como G-8 graças aos dois títulos conquistados pelo Flamengo recentemente: da Copa do Brasil e da Libertadores.

Das oito vagas disponíveis, as seis primeiras levam diretamente à fase de grupos – cinco estão matematicamente preenchidas: Palmeiras, o campeão, seguido por Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians.

Momentaneamente, o dono da última vaga direta é o Athletico Paranaense, sexto colocado com 54 pontos. A equipe, contudo, tem somente dois pontos a mais do que o Atlético Mineiro, 52, e três do que o São Paulo, 51.

Segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances matemáticas das três equipes permanecerem no G-8 é de 94,5%, 72,7% e 59,3%, respectivamente. A luta pela vaga direta, por sua vez, promete ser mais apertada.

Na próxima rodada, o Furacão visita o Inter, vice-líder, enquanto o Atlético Mineiro recebe o Botafogo no Mineirão. Na sequência, a equipe paranaense volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Atlético Goianiense.

Na luta, também, pelo G-8 estão: América Mineiro, 9º com 49, Fortaleza, 10º com 48, Botafogo, 11º com 47, e Santos, 12º com 46, Os dois primeiros são os que têm maior chance matemática: 28,6% e 26,5%. Botafogo possui só 11,2%, enquanto o Santos 6,9%.

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, ocupam o Z-4: Ceará, 17º com 34, Atlético Goianiense, 18º com 33, além de Avaí, 19º com 28, e Juventude, 20º com 21.

Das quatro vagas, duas já estão praticamente definidas: o Juventude, que matematicamente é o primeiro rebaixado, e o Avaí, que tem 99,9% de chances. Precisaria vencer os três jogos e ainda torcer por improvável combinação de resultados.

A luta, portanto, é contra os 17º e 18º lugares na competição que também envolve o Cuiabá, 16º com 37, e o Coritiba, 15º com 38.

De acordo com as projeções matemáticas da UFMG, as chances de queda de Ceará e Atlético Goianiense, hoje os dois clubes que completam o Z-4, são de 83,4% e 92,5%, respectivamente.

Cuiabá e Coritiba, por sua vez, tem 15,9% e 8,2% somente, mas o cenário pode mudar nas próximas rodadas.

