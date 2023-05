Abel Ferreira toma celular de jornalista que filmava discussão

O treinador Abel Ferreira se envolveu em polêmica na noite do último domingo, 28, após o Palmeiras empatar com o Atlético Mineiro, por 1 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto Anderson Barros, diretor de futebol alviverde, discutia com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves, na zona mista, o português tomou o celular de Pedro Spinelli, jornalista da Globo, que registrava o ocorrido.

Veja momento em que Abel Ferreira pega celular de produtor do ge #ge Detalhes: https://t.co/bLlNkZvpT8 pic.twitter.com/daXShZLaQd — ge (@geglobo) May 29, 2023

Nas filmagens de Spinelli, é possível ver que Abel, ao perceber que está sendo filmado, vai em sua direção e pega o celular. Uma outra filmagem, do jornalista Henrique André, da Rádio Itatiaia, que registrou a confusão completa, mostra que o técnico em seguida devolve o aparelho e sai esbravejando, dizendo que “o futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade”.

🎥 Imagens da Itatiaia do ocorrido na zona mista com Abel Ferreira. O treinador ainda disse ao @ohenriqueandre: “O futebol brasileiro está assim por sua responsabilidade.” pic.twitter.com/3UJDuMuIlt — 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗚𝗮𝗹𝗼 🐔 (@InfoGalo_) May 29, 2023

Minutos depois, na entrevista coletiva, Abel Ferreira falou sobre o caso e pediu desculpas. O treinador voltou a lançar críticas ao trabalho dos jornalistas. “Um esclarecimento, uma vez que todo mundo aqui gosta de transformar um copo d’água em uma tempestade. Passou-se uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se repórteres, a filmarem tudo. Eu peço desculpas se me excedi. São coisas do futebol, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem que saber”.

E completou, dizendo que se sentiu invadido pelo jornalista, que filmava a discussão em um local no qual a imprensa tem acesso permitido no Mineirão. “Sabe o que é invadir a privacidade? Eu senti invadirem a minha privacidade”.