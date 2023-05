A dura sequência de jogos que aguarda Luxemburgo no Corinthians

Terceiro treinador efetivo do Corinthians na temporada, Vanderlei Luxemburgo segue sem vencer em sua terceira passagem pelo clube – o último tropeço foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena, no último domingo, 14. Em quatro partidas, o Timão comandado pelo experiente técnico tem duas derrotas e dois empates e encara dura sequência nos próximos dias.

Até o final do mês, o alvinegro enfrentará o Atlético Mineiro duas vezes pela Copa do Brasil, Flamengo e Fluminense, pelo Brasileirão, e o Argentinos Juniors, pela Libertadores.

Os próximos três compromissos – Atlético Mineiro, Flamengo e Argentinos Juniors – todos acontecerão fora de casa. Eles ocorrem nos dias 17, 21 e 24, respectivamente.

Assim, em 14 dias, com um duelo a cada 68 horas, em média, Luxa precisa fazer o time voltar a vencer para superar a pressão.

Por outro lado, a equipe pode encaminhar a eliminação precoce na Libertadores e cair na Copa do Brasil. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, também tem a possibilidade de afundar ainda mais na tabela e, apesar da competição estar no começo, precisar concentrar forças na luta contra possível queda.

A sequência do Corinthians em maio

17/05 – Atlético Mineiro – fora – Copa do Brasil

21/05 – Flamengo – fora – Brasileirão

24/05 – Argentinos Juniors – fora – Libertadores

28/05 – Fluminense – casa – Brasileirão

31/05 – Atlético Mineiro – casa – Copa do Brasil

Apesar da pressão, Luxemburgo sugeriu que o empate no clássico contra o São Paulo foi positivo. Em entrevista coletiva, afirmou ter sido otimista em conversa com os atletas: “Não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Foi um clássico ameno, suave. Sobre resultado, até falei para os jogadores ‘comemorem o empate’, mas jogando em casa temos a obrigação do resultado. É um trabalho crescente. Depois de um resultado ruim, consegui equilibrar o time.”

Ele também relacionou os maus resultados ao pouco tempo de trabalho, que afirma ser curto. “O futebol é muito complicado, eu tenho uma semana, dez dias aqui, e as pessoas querem que você mude tantas coisas como se fosse ciência exata. Não é. Necessita muitas coisas serem feitas para encontrar equilíbrio”, disse.

Em dois dias, o Timão tem duro duelo contra o Galo, pela Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Enquanto o Corinthians chega ao duelo em má fase, sem vencer há cinco jogos, o clube mineiro venceu quatro de seus últimos cinco jogos.