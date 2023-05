8ª rodada: Palmeiras invicto, Botafogo líder e Corinthians aliviado

O Campeonato Brasileiro chegou ao final de mais uma rodada neste final de semana. No sábado, 27, o destaque foi o São Paulo, que segue sem perder com Dorival Jr. O tricolor venceu com emoção e entrou no G-4 da competição. No domingo, 28, o líder Botafogo entrou em campo e, sem tropeçar, venceu mais uma. O vice Palmeiras segue invicto, enquanto o Corinthians conseguiu fugir da zona de rebaixamento. Confira como foi a 8ª rodada do Brasileirão:

Botafogo 2 x 0 América

O líder não quer saber de tropeço. O Botafogo recebeu o América, no Nilton Santos, e dominou completamente o adversário mineiro. O Glorioso abriu o marcador logo aos três minutos, com Júnior Santos, e depois ampliou com Luis Henrique, já na etapa final. Com o empate do adversário de baixo, o time carioca ampliou a vantagem na ponta da tabela para cinco pontos e chegou aos 21 pontos conquistados até aqui.

SEGUE O LÍDER! 1️⃣🔥 Fogão tem grande noite no Nilton Santos e vence o América-MG com gols de Júnior Santos e Luis Henrique. QUE SHOW! ⚽🏟️ E quarta-feira tem decisão na casa alvinegra! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar no jogo com o Athletico-PR!… pic.twitter.com/LreX4ACDqo — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 28, 2023

Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras

Em confronto direto pela parte de cima da tabela, valendo a vice-liderança do campeonato, Atlético Mineiro e Palmeiras mediram forças no Mineirão e ficaram no empate. O Galo largou na frente com golaço de Pavón, mas viu os visitantes reagirem com Dudu. O empate por 1 a 1 manteve o Verdão na segunda colocação e também a invencibilidade da equipe na competição. São quatro vitórias e quatro empates durante as oito rodadas.

Corinthians 2 x 0 Fluminense

Nenhuma palavra define melhor o sentimento do torcedor alvinegro do que alívio. O Corinthians espantou a crise e voltou a vencer depois de passar por um jejum de oito jogos. Contra o Fluminense, em Itaquera, o Timão fez 2 a 0 e também festejou o primeiro triunfo sob o comando de Luxemburgo. Além do resultado, o torcedor também viu o retorno de Renato Augusto, que entrou em campo na segunda etapa. Os dois gols foram marcados pelo artilheiro Róger Guedes, que tirou a equipe paulista do Z-4. O Flu, que não teve Diniz à beira do campo, emenda a segunda derrota seguida na competição.

Continua após a publicidade

São Paulo 2 x 1 Goiás

Outra equipe em ampla ascensão é o tricolor de Dorival Jr, que ainda não perdeu desde que assumiu o time do Morumbi. E foi lá que o São Paulo jogou no sábado, contra o Goiás, e venceu por 2 a 1. O time esmeraldino largou na frente, com Magno, e Pablo Maia buscou o empate para o time da casa. O jogo parecia caminhar para o empate quando David balançou a rede nos acréscimos e garantiu mais três pontos para o São Paulo. A equipe paulista termina a rodada dentro do G-4 e começa a olhar com ambição para as posições acima.

Outros resultados da rodada:

Ahtletico 1 x 2 Grêmio

Fortaleza 2 x 0 Vasco

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Cuiabá 1 x 1 Coritiba

Internacional 2 x 0 Bahia

Bragantino 2 x 0 Santos