O Palmeiras enfrenta o Juventude neste sábado, 10, às 21h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em busca de recuperar o fôlego no ano. Eliminado na semifinal da Libertadores na última terça-feira pelo Athletico Paranaense, a equipe busca virar a chave para a competição de pontos corridos, a única remanescente no ano, na qual não conquista uma vitória há quase um mês.

A eliminação em casa na semifinal da Libertadores frustrou os planos da terceira final consecutiva do clube, além do tricampeonato na competição continental. Em vídeo de trechos dos bastidores publicado logo após a partida, o técnico Abel Ferreira pediu foco total no Brasileirão. “Temos 13 finais até o fim”, disse.

Para isso, a equipe precisa reencontrar a vitória. O último triunfo ocorreu na 22ª rodada, no dia 13 de agosto, com um placar magro de 1 a 0 no clássico diante do Corinthians. Desde então, foram três empates, contra Flamengo, Fluminense e Bragantino. Um saldo de três pontos conquistados em nove possíveis. Contando todas as competições, houve ainda um empate e uma derrota para o Athletico na Libertadores.

Apesar da fase instável na temporada, o Palmeiras começa a rodada com 51 pontos, é dono da melhor campanha do Brasileirão e líder isolado, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo.

Além do Juventude, a equipe terá pela frente na sequência de jogos decisivos partidas contra Santos (casa), Atlético-MG (fora), Botafogo (fora), Coritiba (casa), Atlético-GO (fora), São Paulo (casa), Avaí (casa), Athletico-PR (fora), Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional (fora). O Brasileirão é um dos poucos títulos que Abel Ferreira ainda não conquistou no Verdão – desde outubro de 2020 no clube, o português já ganhou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Paulistão.

