10ª rodada: Palmeiras vence clássico, Fla segue embalado e Vasco no Z-4

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou fogo na parte de cima da tabela. Neste domingo, 11, foi a vez do Palmeiras de Abel Ferreira entrar em campo e seguir na perseguição ao líder Botafogo. O Verdão venceu o São Paulo em clássico paulista e continua invicto na competição. O Flamengo de Sampaoli segue embalado e chegou ao sexto jogo sem derrota, enquanto o Vasco tem a corda no pescoço e dorme na zona de rebaixamento. O Brasileirão pausa por 10 dias para data Fifa e retorna somente no dia 21 de junho.

São Paulo 0 x 2 Palmeiras

O São Paulo entrou em campo, no Morumbi, com o apoio da sua torcida e também dos torcedores do Botafogo. O líder do campeonato tentou secar o rival Palmeiras no clássico paulista, mas não deu certo. O Verdão venceu o Tricolor por 2 a 0, com gols de Gabriel Menino e Endrick, apesar da boa atuação e domínio do time da casa. A equipe comandada por Abel Ferreira segue como a única invicta na competição e com apenas dois pontos de distância do alvinegro carioca. Já o São Paulo emenda a segunda derrota seguida com Dorival Jr no Brasileirão.

Flamengo 3 x 0 Grêmio

O Flamengo de Sampaoli entrou de vez na corrida pelo título. A equipe rubro-negra venceu o Grêmio de Suárez por 2 a 0, no Maracanã, e emendou seis jogos no campeonato sem derrota. Com o apoio da nação, Everton Cebolinha abriu o marcador no primeiro tempo, e Pedro ampliou na etapa final. Já nos acréscimos, Bruno Henrique fechou a conta e voltou a marcar depois de um ano fora dos gramados. O time carioca alcança a terceira colocação, com 19 pontos, e mira o líder Botafogo e o vice Palmeiras. O tricolor gaúcho volta a ser derrotado depois da sequência positiva de três vitórias no Brasileirão, mas segue dentro do G-6.

Internacional 2 x 1 Vasco

O Internacional vai ensaiando uma recuperação no campeonato após a oscilação do início. Não se pode dizer o mesmo do Vasco, que perdeu mais uma. No Beira-Rio, o time colorado fez 2 a 1 com Zwarg e Wanderson, enquanto Rayan diminuiu. O cruzmaltino, comandado por Maurício Barbieri, segue com a corda no pescoço. São nove jogos sem vencer e a vice-lanterna da competição. O Inter sobe para o meio da tabela, com 14 pontos, e respira mais tranquilo para a sequência da temporada.

Outros resultados da rodada:

Coritiba 0 x 0 Santos

Bahia 2 x 2 Cruzeiro

Corinthians 1 x 1 Cuiabá

Atlético-MG 1 x 1 Bragantino

Botafogo 2 x 0 Fortaleza

América 2 x 2 Athletico

Goiás 2 x 2 Fluminense