Histórico! Fred chega ao gol 199 pelo Flu e vai às lagrimas

A tarde deste sábado, 02, foi especial para o torcedor do Fluminense – mas principalmente para um jogador, Fred! Próximo de se aposentar, o ídolo tricolor voltou a entrar em campo após dois meses e fechou a vitória por 4 a 0 sobre o Corinthians, chegando ao gol de número 199 com a camisa da equipe carioca.

A vitória já estava muito bem encaminhada. Aos 38 minutos do segundo tempo, Fernando Diniz atendeu ao pendido da torcida tricolor e colocou o Fred em campo. O atacante precisou de sete minutos para balançar a rede, aos 45, e chegar a marca histórica de 199 gols pelo Flu.

O Maracanã veio abaixo e Fred foi às lágrimas: “Fiquei parecendo um menino, uma criança. Só conseguia chorar”, disse após o jogo para o Premiere.

“Só gratidão no meu coração… Quando eu estava mais abandonado, enfraquecido, no chão ou na lona, a única torcida que acreditou em mim foi a do Fluminense. Quando eu não acreditei em mim, a nossa torcida acreditou, estendeu a mão e me tirou do buraco – depois da Copa. Em 2009, que foi um título para nós, a gente estava acabado e a torcida tirou a gente do chão”, comentou o ídolo tricolor.

“Meus dias estão se encerrando, todo o ciclo como jogador, e antes de voltar para o Fluminense eu vivia momentos de muita tristeza e queria abandonar toda a carreira. O Fluminense foi lá na roça, lá na fazenda – eu estava me escondendo, envergonhado – e o Mário confiou em mim, nesse projeto de reconstrução do clube e hoje é emocionante vir aqui no meu penúltimo jogo, a torcida cantar meu nome e eu acabar fazendo um gol – se alguém fosse escrever um roteiro, não seria tão perfeito como esse”, completou o atacante.

Fred se tornou um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Foram duas passagens pelo clube, de 2009 até 2016 e, depois de sair, retornou na metade de 2020. Além disso, conquistou dois títulos brasileiros (2010 e 2012) e dois estaduais (2012 e 2022) em 381 jogos com a camisa tricolor.

Próximo do adeus, Fred pendura as chuteiras no próximo sábado, 09, diante do Ceará. A promessa é de Maracanã lotado, muita festa e quem sabe não sai o gol de número 200: “Se o Diniz me colocar dois minutos, tenho certeza que uma bolinha vai sobrar”.