Emoção de Fred, tropeço do líder e mercado: o resumo do fim de semana

Com boa parte dos clubes mais focados nas oitavas de final da Copa Libertadores, o primeiro fim de semana de julho marcou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve gol histórico, tropeço do líder e resultados que embolaram ainda mais a disputa. Além disso, o mercado segue aberto e os clubes continuam se reforçando para a sequência da temporada. Confira um resumo de tudo que aconteceu no fim de semana:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Goleada, tropeço e recuperação

A 15ª rodada do Brasileirão foi aberta no sábado, com Fluminense x Corinthians. O Tricolor carioca aproveitou a fragilidade da equipe alternativa do Timão, dominou o confronto e goleou por 4 a 0 no Maracanã. Mais tarde, o Flamengo visitou o Santos na Vila e contou com a ajuda de Gabigol para vencer o Peixe por 2 a 1. No mesmo dia, o líder Palmeiras recebeu o Athletico-PR e tropeçou em casa, perdendo por 2 a 0 e acabou vendo os rivais se aproximarem na tabela. Já no domingo, Luciano comandou a primeira vitória do São Paulo como visitante, 2 a 1 contra o Atlético-GO.

A briga lá em cima tá boa… pic.twitter.com/GLLIIvFgCn — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 3, 2022

Continua após a publicidade

Gol histórico!

Após dois meses longe dos gramados, Fred voltou em grande estilo. O ídolo do Fluminense entrou em campo no último sábado, fechou a goleada por 4 a 0 diante do Corinthians e chegou ao gol de número 199 com a camisa do Tricolor carioca. Perto do adeus, Fred se emocionou com a festa da torcida. O atacante se aposenta no próximo final de semana, quando o Flu recebe o Ceará no Maracanã.

Continua após a publicidade

Tarde de empates na Série B

O Cruzeiro abriu a rodada na segunda divisão nacional na sexta-feira e venceu o Vila Nova por 2 a 0, administrando a liderança da competição. No domingo, o Vasco ficou no empate por 0 a 0 com o Sport e o mesmo aconteceu com Bahia e Grêmio – em confronto direto do G-4, as duas equipes amargaram um 0 a 0 no placar final.

✅ Mais uma pra conta! Já estamos chegando quase na metade de competição! pic.twitter.com/ZcvkRefqSU — Brasileirão SportingBet – Série B (@BrasileiraoB) July 3, 2022

Continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo fora do United e Pavón em BH

A janela de transferências segue aberta e o mercado movimentado. Na Inglaterra, o jornal britânico The Times revelou que o astro português Cristiano Ronaldo pediu para deixar o Manchester United caso receba uma oferta satisfatória – o craque quer jogar a Champions League na próxima temporada, mas os Diabos Vermelhos não estão classificados.

No Brasil, o Atlético-MG segue mostrando força nos bastidores. Depois de anunciar Pedrinho, o ataque alvinegro ficou ainda mais recheado: no domingo, o Galo fechou com Cristian Pavón, argentino e ex-Boca que chega para a sequência da temporada.

🤩 A Cidade do #Galo agora é a casa de Cristian Pavón! 🖤🤍 ✍️🇦🇷 O argentino é o novo atacante do Atlético! Ele assinou até junho de 2025.#PavónÉGalo 🤝🐔 pic.twitter.com/S19V22chmU — Atlético (@Atletico) July 3, 2022

Continua após a publicidade