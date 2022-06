Com gols de Endrick, Palmeiras é campeão da Copa do Brasil Sub-17

O Palmeiras é tricampeão da Copa do Brasil Sub-17. Neste domingo, 26, a equipe alviverde visitou o Vasco e perdeu por 4 a 2 em São Januário. Com a vantagem conquistada no primeiro jogo (4 a 1 em São Paulo), o Verdão ficou com o título e viu a estrela Endrick brilhar mais uma vez.

A chuva de gols ficou somente para o segundo tempo. Na primeira etapa, André foi o único a balançar a rede e levou o Vasco com a vantagem mínima para o intervalo.

Já na reta final, o jogo ficou frenético. Logo aos 10 minutos, Rayan recebeu em profundidade e aumentou a vantagem cruzmaltina. Mas os visitantes precisaram de dois minutos para ver sua estrela brilhar – Endrick diminuiu e colocou o Verdão de volta ao jogo.

Mais tarde, Vareta fez contra o próprio patrimônio e voltou a deixar o Vasco a dois gols de vantagem. Mais uma vez a estrela Endrick chamou a responsabilidade e, em bola parada, diminuiu com um chute forte. Neste mês, o prodígio completará 16 anos e assinará seu primeiro contrato profissional e poderá ficar à disposição do técnico Abel Ferreira.

No final, o Vasco ainda anotou o quarto gol com Lipão e viu Leandrinho ser expulso. O resultado final de 4 a 2 deixou o título nas mãos do Palmeiras, que construiu a vantagem no primeiro jogo no Allianz Parque e ficou com 6 a 5 no placar agregado.

