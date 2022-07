Atlético-MG reforça ataque e anuncia Cristian Pavón

Além das quatro linhas, o Atlético-MG também segue mostrando força nos bastidores. Depois de anunciar Pedrinho e Alan Kardec, o Galo segue aproveitando a janela de transferências e, neste domingo, 3, foi a vez de acertar com o atacante Cristian Pavón. O argentino foi destaque no Boca Juniors nas últimas temporadas e assinou até junho de 2025 com a equipe mineira.

O novo reforço já chegou e foi para o campo. Logo após a apresentação na Cidade do Galo, Cristian foi recebido pelo também argentino Matías Zaracho e participou do treino da equipe.

Kichán, como é conhecido, iniciou a carreira no Talleres-ARG. Destaque desde jovem, o argentino logo foi para o Boca Juniors e se tornou peça fundamental no título de dois Campeonatos Argentinos, uma Copa da Argentina e uma Supercopa da Argentina.

Pavón se junta a Pedrinho e Alan Kardec como novas contratações do Galo. Apensar do reforço de peso, a equipe mineira não poderá contar com o argentino na Copa Libertadores. Isso porque Cristian tem gancho de seis jogos na competição – devido a confusão contra o próprio Atlético-MG na temporada passada, no Mineirão, quando ainda defendia o Boca e foi visto atirando um bebedouro em direção aos seguranças do estádio.

Com isso, junto ao companheiro Villa, o atleta pegou o maior gancho entre os envolvidos. Dessa forma, Pavón chega para vestir a camisa do Galo e atuar somente no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.