Superestruturas dos clubes não compram o brilho dos olhos da torcida

Qual conclusão podemos tirar após assistirmos a final entre Palmeiras x Flamengo? Que os clubes são milionários, mas oferecem um espetáculo pobríssimo. O Palmeiras foi bicampeão com dois jogos estratégicos, de pouca ousadia, apesar de ter vários jogadores ofensivos. A partida contra o Santos, no bi da Libertadores, foi tétrica e essa melhorou um pouco, até porque o adversário era melhor. Mas é inadmissível que dois clubes com essa mega estrutura não consigam fazer brilhar os olhos da torcida. E ela vai, prestigia, lota os estádios, viaja quilômetros e, claro, tem que comemorar o título e zoar o adversário, mas tem que reconhecer que há tempos vem comprando gato por lebre.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Por falar em torcida, a do Flamengo zombou os palmeirenses cantando “cadê você?” e a felicidade acabou sendo mesmo da minoria! Fiquei com pena do Andreas Pereira porque sabe jogar bola e não merecia esse castigo. Os atacantes do Flamengo perderam vários gols, o goleiro não estava em um bom dia, mas o crucificado será o Andreas e o herói, Deyverson. Isso é bem o retrato de nosso futebol. Estive na entrega do troféu ao Botafogo e fiquei feliz com a volta do meu clube à Primeira Divisão, mas tenho que admitir, e falo isso porque assisti grande parte da competição, que o Botafogo foi campeão, mas seu futebol não é diferente de Sampaio Correia, CRB ou Guarani.

Os times da Segunda Divisão são muito parecidos tecnicamente, mas após assistir o VT de Vasco x Londrina fica difícil entender como o Gigante da Colina não caiu. Talvez seja o pior time da história do Vasco. Mas é o que temos para hoje. Também conferi Atlético Mineiro x Flu. Um pênalti duvidoso e uma torcida seca por um título que não vê há 50 anos. A criançada fantasiada de Hulk, adoro a festa da torcida. Mas, sinceramente, o que mais me emocionou nessas imagens foi quando a câmera passou e parou em Reinaldo, o maior artilheiro da história do Galo, emocionado e de punho cerrado. Ah, que saudade me deu de quando ele estava em campo e a torcida sabia que mesmo como uma perna só o show do artilheiro estava garantido.

Preparados para a pérola da semana? Lá vai: “Apesar da marcação alta e com muita intensidade, o jogador de beirinha furou a espaçada linha de cinco do campo adversário e chapou a segunda bola, que estava viva!”.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da E