Rinha braba de Galo x Urubu

Atualizado em 26 out 2021, 14h19 - Publicado em 26 out 2021, 14h18

Por Claudio Henrique @comentaristadofuturo Atualizado em 26 out 2021, 14h19 - Publicado em 26 out 2021, 14h18

Difícil nessas minhas viagens ao passado é a dor de não poder revelar a vocês, queridos leitores de tempos idos, fatos tristes que eu poderia, mas não devo, evitar cometendo algumas inconfidências. Mortes, por exemplo. Sim, nesse 1980 serão enormes e insubstituíveis as perdas de grandes nomes da História contemporânea. Ou “as percas”, como em 2021 — de “quando” venho — ainda ouviremos muitos dizer. Mas carrego também sempre na pochete “boas novas”, como nascimentos de pessoas de destaque no futuro! Exemplo: é este ano ainda, dia 31 do mês que vem, sendo mais preciso, que virá ao mundo uma das mais conhecidas figuras do próximo milênio: Harry Potter, personagem de livros e filmes que alcançará fama e sucesso mundial. E digo isso porque no porvir ficção e realidade estarão cada vez mais “juntos e misturados”. Como num passe de mágica, tenho ao menos uma notícia boa e uma ruim para cada torcida dos dois times que se enfrentaram ontem, no 3 x 2 que deu, finalmente, o primeiro título de campeão brasileiro ao “Urubu” Flamengo. O resultado vai ficar quase meio século entalado na garganta do Galo Mineiro, o alvinegro Atlético. Deixei 2021 a poucos dias do que poderá ser considerada a única nova disputa entre os dois clubes por um título nacional. Façam suas apostas… Será rinha de ave grande!

Falemos então das boas e más novas que trouxe para essas duas imensas galeras — que iniciaram ontem uma rivalidade que chegará viva e forte daqui a 41 anos. Aconselho a vocês, queridos leitores, que leiam apenas as que te interessam. Alerta de ‘spoiler’… Vamos lá:

PROS ATLETICANOS:

– A notícia boa: Deixei 2021 com o time já com quatro dedos na taça de campeão (são assim os pês das aves passeriformes, lembram?), preparando-se para, a 10 rodadas do fim do campeonato, enfrentar o Flamengo (tido como a maior ameaça ao triunfo alvinegro), com vantagem de 13 pontos (explique-se: a partir de 2003, acreditem, será adotada a disputa por pontos corridos);

– A notícia ruim: Estarão sendo comemorados (pelos rivais, claro) 50 anos do único título Brasileiro do clube, aquele mesmo, o de 1971, primeiro e único, passando-se meio século que fará do Galo o maior colecionador de vice-campeonatos no país — a começar pelo de ontem, na derrota no Maracanã.

PROS FLAMENGUISTAS

– A notícia boa: Em 2021, de “quando” venho, o Urubu estará voando alto: já terá em sua sala de troféus, além do de ontem, outros seis, totalizando sete triunfos nacionais (sem falar em um suposto oitavo que muitos defenderão, menos os juízes do Supremo Tribunal Federal, que vão bater o martelo contra o rubro-negro carioca). De qualquer forma, com este futuro de conquistas, daqui a 41 anos a fama de “time regional” que o perseguia até a final de ontem sequer será lembrada e de conhecimento dos torcedores de qualquer bandeira;

– A notícia ruim: Nesta disputa do próximo século, o clube estará vendo escapar pelas garras um tricampeonato nacional (tri raiz, em sequência), após duas brilhantes conquistas seguidas, em 2019 e 2020. E chegará ao jogo com o rival Atlético, mesmo sendo no Maracanã, pouco acreditado, após derrota de 3 x 1 para o Fluminense, na rodada anterior, e com alguns de seus principais jogadores machucados. Como terá dois jogos a menos que o adversário, podendo reduzir em quase a metade a diferença pro líder, será esta a partida decisiva para suas chances no campeonato. O chamado “jogo de seis pontos.”

Resumo da rinha: em 30 de outubro de 2021 — podem anotar! —, isso mesmo, só daqui a 41 anos e cinco meses, num sábado à noite, se dará a revanche da batalha de ontem no Maraca. Uma troca de bicadas e esporões que teve início na primeira “luta”, no Mineirão, quando muitos jogadores saíram do campo combalidos como “galos de briga” após embates. Apesar do 1 x 0 pro Galo, quem saiu levando a pior foi o futebol. Afinal, duas gerações de craques como essas mereciam (e podiam) oferecer um espetáculo melhor. Há três, se saiu um gol (de Rei-Reinaldo), foi graças a uma rara pixotada do Júnior _ a propósito, seguem aqui as boas e más notícias para o lateral:

– A notícia boa: Em 2021, de “quando” venho, estará sendo lançado O Maestro, livro que vai contar sua história de sucesso no futebol, incluindo um novo título Brasileiro do Flamengo, que ele vai liderar, já com 38 anos e atuando no meio-campo;

– A notícia ruim: Preterido na última Copa, quando Coutinho preferiu levar o zagueiro Edinho improvisado na lateral, Júnior, o “Capacete”, nunca terá mesmo muita sorte em Mundiais. Aliás, pensando nesta falha no Mineirão, de hoje à Copa de 1982, meu conselho é que, desde já, treine-se com este jogador posicionamento na área em bolas que retornem após rebatidas da defesa, em especial quando estejam por perto atacantes italianos.

Voltando à final deste ano, na partida de ontem, muito do resultado será eternamente creditado à arbitragem pouco equilibrada do Senhor José de Assis de Aragão. Com licença do também péssimo “trocadalho”: deu pena…

Beleza foi e sempre será ver ou rever no gramado jogadores do quilate de Reinaldo, Luizinho, Toninho Cerezo e Palhinha, do Atlético, e Leandro, Andrade, Júnior, Zico e Nunes, do Flamengo. Não tinha “mutuca” (pra quem não sabe, é como chamam os perebas nas famigeradas e proibidas rinhas de galo). Mais de 154 000 pessoas (em 2021, ainda a maior plateia do confronto) tiveram o privilégio de estar no Maraca ontem, fazendo parecer fichinha o até então espantoso público presente ao show de Frank Sinatra, há quatro meses. Decididamente, trata-se do maior palco do mundo… Para futebol! E mais uma vez o futuro trará boas e más notícias sobre o tema:

– A notícia ruim: Sinatra não será o último, e outros artistas farão o Maracanã de Concha Acústica, pouco importando se isso vai ou não contribuir para o estado do gramado. Teremos no futuro até festival de Rock no velho e bom Mário Filho, sem falar em cantoras de pop-dançante e axé, heavy metal e até uma dupla infanto-juvenil de grande sucesso, filhos de um cantor sertanejo — isso mesmo, o sertão vai virar mar;

– A notícia boa: Vai ter Paul McCartney lá! Duas vezes!

Sinto informar que ano que vem, atleticanos, teremos mais “praga de urubu!”: novo confronto contra o rival de penas rubro-negras que vai deixar marcas e feridas no coração do Galo Mineiro. Em vez de três, serão cinco os jogadores do Atlético expulsos! Valerá pela Libertadores, aguardem!

Ontem foi dia de notícia boa só pra flamenguistas. Logo aos 7’, o 1 x 0, em que Nunes completou para as redes após lance veloz do rubro-negro. Da roubada de bola até as redes foram apenas … Cinco toques na bola! Alegria que durou apenas um minutinho, com o empate do sempre “imarcável” Reinaldo. Ainda no primeiro tempo, Zico, sempre ele, deu nova vantagem ao “Urubu” carioca, Mas o Galo tinha sua espora principal, Reinaldo, mais uma vez, 2 x 2, aos 21’ da segunda etapa. Até aí tínhamos um espetáculo de futebol, mas o que se viu em diante foi uma sucessão de lances bizarros, quase todos protagonizados pelo perna-de-pau Aragão, ou melhor, o “apito-de-pau”:

– Impedimento mal marcado em ataque perigoso do alvinegro;

– expulsão inexplicável do atacante Reinaldo, que preparava-se pra ser substituído;

– expulsão de mais dois atleticanos;

– multidão de estranhos cercando o gramado e pressionando pro final do jogo…

Cenas que não estão à altura da qualidade dos dois clubes. Nunes não teve nada a ver com isso e foi lá fazer o que sabe: Gol! Flamengo campeão 3 x 2! Galo foi à lona! Uma vitória pra cada lado, tendo o rubro-negro levado dois gols em seu mando de campo, mas a regra de hoje dá a vantagem a quem tem o melhor retrospecto da semifinal. Coisas do futebol…

Como para toda notícia ruim, existe uma melhor, adianto que em 2004 vai acontecer uma impiedosa goleada de 6 x 1 (a maior da história do confronto) sobre o clube carioca, mas não vai valer título algum. Só "cantar de galo", mesmo"! Bem antes disso, em 1987, vocês vão amargar uma eliminação em semifinal de uma competição nacional, batizada Copa União, após derrota pro mesmo Flamengo em pleno Mineirão. O gol decisivo será de Renato Gaúcho, ponta-direita que estreia daqui a 15 dias no Grêmio, fará muito sucesso como jogador e, curiosamente, em 2021 será o treinador do clube da Gávea. Só não sei dizer se isso é uma boa ou má notícia pra ambos os lados…

Até esta fatídica final de outubro de 2021, já terão sido disputados 119 jogos entre os dois clubes, com 48 vitórias para o Urubu e 39 para o Galo (32 empates). Isso desde a primeira vez que os dois (não) se bicaram, num amistoso em Belo Horizonte, em 16 de junho de 1929. Aliás, sobre o local da partida, trouxe pra vocês:

– A notícia ruim: O tradicional Estadinho da Colina, primeiro a ter iluminação para confrontos noturnos em Minas, não vai nunca mais ser palco de jogos. Fechado há mais de 10 anos, em meados dos anos 90 será demolido, surgindo no local um shopping!

– A notícia boa: Nenhuma. Ou melhor, podemos dizer que, por estar demolido, ao menos não será ali, naquele velho campo, que acontecerá um futuro e terrível 7 x 1 que ainda sofreremos com nossa Seleção.

Como se vê, tudo pode ser visto pelo lado “copo cheio” ou pelo “copo vazio”. Uma notícia ruim, por exemplo, é que ainda este ano sairá do ar, definitivamente, a TV Tupi. Por outro lado, desde abril, alguns de vocês devem saber, a Globo tornou-se uma emissora nacional _ numa proximidade de datas que, com a final de ontem, trará grandes benefícios de aumento de torcida ao Flamengo. Aguardemos então esses 41 anos para o jogão do Brasileiro de 2021, quando saberemos o capítulo final (ou não) desta rivalidade. Cientes de que podem vir más e boas novas. E de em jogo entre Galo e Urubu… Não tem pato!

PARA ACOMPANHAR OS LANCES DA FINAL

https://www.youtube.com/watch?v=9kiN11nM0fQ&ab_channel=GeFot1000

O JOGO TODO

https://www.youtube.com/watch?v=RmYpnJcJh-4

PARA VER OS LANCES DO PRIMEIRO JOGO DA FINAL DE 1980

https://www.youtube.com/watch?v=CxQbE4yagYE&ab_channel=Hilhotta-FutebolAntigo

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 ATLÉTICO MINEIRO

Decisão do Campeonato Brasileiro de 1980 (Taça de Ouro)

Data: 1 de junho de 1980

Estádio: Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro Juiz: José de Assis Aragão (SP)

Público: 154.355 pessoas

Renda: Cr$ 19.726.210,00

Flamengo: Raul; Toninho, Manguito, Marinho e Júnior; Andrade, Carpegiani (Adílio) e Zico; Tita, Nunes e Júlio César

Técnico: Cláudio Coutinho

Atlético (MG): João Leite; Orlando (Silvestre), Osmar, Luisinho (Geraldo) e Jorge Valença; Chicão, Toninho Cerezo e Palhinha; Pedrinho, Reinaldo e Éder

Técnico: Procópio Cardoso

Gols: Nunes (FLA), aos 7’; Reinaldo (CAM), aos 8´; e Zico (FLA), aos 44´do 1º T; Reinaldo (CAM), aos 21´; e Nunes (FLA), aos 37´do 2º T

