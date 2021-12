Site vaza desenho da bola da Adidas para a Copa do Mundo de 2022

A revelação da bola da Copa do Mundo é sempre motivo de animação para os fãs de futebol. Nesta sexta-feira, 17, o site britânico Footy Headlines, especializado em uniformes e equipamentos esportivos, deu uma pista sobre a redonda que será usada no Mundial do Catar em 2022. A publicação teve acesso a uma patente depositada pela Adidas que mostra o inovador desenho de gomos da bola, que deve se chamar Rihla.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com o Footy Headlines, a Adidas entrou com um pedido de patente para o design da bola junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos em maio de 2021, e teve o desenho oficialmente registrado em 23 de novembro de 2021 . O site deixa aberta uma remota possibilidade de que se trate do design de outra bola esportiva da marca.

Não foi revelado o modelo final, apenas o desenho de uma bola em branco, que se assemelha um pouco ao da Telstar, a pelota da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A bola do Catar-2022 tem mais “gomos”, como são popularmente chamadas as partes que a formam, que os modelos anteriores. Enquanto a Telstar tinha seis pedaços, a bola de 2022 aparenta ter 12, sendo duas formas diferentes de painel (um ‘tridente’ e um hexágono), o que, segundo o site, certamente aumenta a sua “estabilidade do voo”.

Confira as últimas novidades sobre a Copa do Catar

Em outra postagem recente, o Footy Headlines já havia vazado a informação de que a bola deve se chamar Rihla, que é como são chamados os diários de viagens do período medieval muçulmano e deve ter um desenho influenciado pelo visual dos antigos livros árabes, A Copa do Mundo de 2022 acontece entre 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, no Catar.