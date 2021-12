Seleção mexicana revela novo escudo

A Federação Mexicana de Futebol apresentou na última terça-feira, 30, o novo escudo que será usado pela seleção a partir da temporada 2022, em que o time estará na briga por uma vaga na Copa do Mundo do Catar. A identidade visual segue a tendência moderna e minimalista que os clubes e seleções têm adotado nos últimos anos. O anúncio aconteceu em um evento produzido pela fornecedora Adidas no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Sob o slogan “Hecho de los Mexicanos” (em português, “Feito de mexicanos”), o escudo moderniza sua versão anterior, mas sem abrir mão de exaltar suas tradições, como a presença da águia, símbolo do país. “Nossa seleção é feita da mesma paixão com que você trabalha todos os dias, dos seus sonhos, do orgulho com que representa o seu país, aqui e em todos os lados (…) da solidariedade, da força diante das adversidades e do futuro que nós construímos juntos”, diz trecho do vídeo de lançamento.

“Está feita da nossa cultura e tradições que mantemos vivas, das amostras de amor e das gargantas que gritam com os gols e dos ‘cielitos lindo’ que cantamos juntos. (…) É feito de história que nos lembra quem somos e de onde viemos e nos compromete com o futuro para o qual caminhamos: é feito de você e da nossa paixão pelo nosso país e pelo futebol. Este é um símbolo Feito por Mexicanos”, prossegue a apresentação.

Reconociendo nuestra historia evolucionamos hacia el futuro.

Nuestra nueva imagen representa el espíritu inquebrantable de los mexicanos que nunca se dan por vencidos y que son la mayor motivación de nuestra institución 🇲🇽💚.#HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/E8sTCyx8tl — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 1, 2021

O novo logotipo preserva elementos do antigo modelo. A principal mudança é na águia, em verde ao centro de asas abertas pousada na bola de futebol, que diminuiu de tamanho. A Pedra do Sol, que faz referência a tradição asteca do país, foi substituído por um design mais estilizado, presente apenas em silhueta verde e vermelho, cores oficiais da instituição. Há mudança também nas informações escritas, ao pé no escudo o nome do país “México” substitui a “Seleccíon Nacional de México”, além de abrir mão das palavras “paixão” e “orgulho” cada qual de um lado.

Continua após a publicidade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas ex

Nos últimos anos importantes clubes e agremiações tem apostado em identidades visuais mais modernas, como forma de estratégia de rebranding (jargão da publicidade), o que tem repercutido e gerado controvérsias entre torcedores, principalmente aqueles mais tradicionalistas do futebol. O caso mais recente é o do clube italiano Inter de Milão, que apostou nas letras “I” e “M”, iniciais do clube, em formato minimalista para enfatizar a mensagem “I am ou I´m” (que significa “Eu sou”, em inglês). Nas redes sociais, alguns torcedores e rivais ronizaram a semelhança com o logo da marca alemã de automóveis Volkswagen.

No Brasil, a mudança mais drástica foi do Athlético Paranaense, que além de alterar seu emblema, incluiu o H no nome, em 2018. No ano passado, o Atlético-GO lançou em meio as comemorações pelo aniversário de 83 anos do clube, o novo design para o escudo, mantendo as cores e a sigla ACG (Atletico Clube Goianiense), mas com drástica mudança de conceito. Foi o 11ª mudança na história do clube. O presidente Adson Batista garantiu que a aprovação foi unânime.