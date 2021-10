Santos e Umbro lançam terceira camisa em homenagem à torcida

O Santos apresentou nesta segunda-feira, 27, o seu novo terceiro uniforme para a temporada. A camisa, produzida pela Umbro, é predominantemente azul escura e traz referências aos torcedores nos detalhes, como forma de homenagem. A estreia do artigo deve ocorrer diante do Fluminense, no próximo domingo, 3, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Comum em camisas do clube há temporadas, o azul já ganhou espaço nos uniformes santistas, principalmente nos “kits” alternativos. Com tons diferentes da cor, o design foi desenvolvido pela marca inglesa com um toque de renovação sem abandonar a tradição, mesmo fugindo do branco e preto.

Para homenagear a torcida, a Umbro desenvolveu a arte do escudo inserida em pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa um torcedor e todos eles juntos são o que movem o time. Do mesmo modo, a parte interna da gola, contém uma imagem que mostre o momento de celebração dos torcedores em um jogo com público.

O novo uniforme já está sendo comercializada pela loja oficial do Santos e no site da Umbro. A camisa pode ser adquirida a partir de 259 reais.

