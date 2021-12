Um expediente comum entre clubes europeus é lançar camisas comemorativas relacionadas a datas especiais, como Carnaval, Oktoberfest e Natal. A Atalanta, da Itália, decidiu apostar em uma camisa natalina para 2021, mas cometeu uma enorme gafe geográfica. O modelo lançado na última quarta-feira 15, produzido pela fornecedora espanhola Joma, apresenta em sua barra a contorno do horizonte de uma cidade — que deveria ser Bérgamo, a casa da Atalanta, mas era, na verdade, da vizinha Turim.

A gafe foi destacada por diversos jornais do país, como o Corrierre della Sera, e destaca que o contorno mais alto do desenho é claramente da torre da Mole Antonelliana, um dos principais pontos turísticos de Turim, cidade da Juventus, um clube nada querido pela torcida da Atalanta. Ambas localizadas no norte da Itália, Bérgamo e Turim estão distantes 184 km.

O erro, naturalmente, causou revolta de boa parte da torcida da Atalanta, clube que ganhou destaque na Série A e na Liga dos Campeões nas últimas temporadas. Não há tempo, porém, para consertar o erro e o modelo será usado na partida contra a Roma, no próximo sábado 18, no Estádio Gewiss, em Bérgamo, conhecida como Città Alta (Cidade Alta). Para piorar a situação, o preço não é nada convidativo: 145 euros (equivalente a 930 reais pela cotação atual), na loja online do clube.

𝙄𝙩'𝙨 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨 (match) 𝙩𝙞𝙢𝙚! 🤩🎄 In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!

Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma! ℹ️ https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FW6xrMzpUt — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 15, 2021

Houve, no entanto, quem olhasse a gafe pelo lado positivo e destacasse que esta fará deste item produzido em edição limitada, um item ainda mais colecionável. Além disso, as camisas utilizadas pelos atletas diante da Roma serão os destaques de um leilão beneficente de 20 de dezembro a 10 de janeiro, do qual toda a receita será doada à Associação Amici della Pediatria Onlus, que é voluntária no Hospital de Bérgamo desde 1990.