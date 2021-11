Premier League lança bola inspirada em heróis dos quadrinhos

A Premier League, primeira divisão do Campeonato Inglês, terá uma nova bola inspirada em super-heróis e histórias em quadrinhos. O modelo, confeccionado pela empresa americana Nike, será usado a partir da abertura da próxima rodada da competição, no dia 5 de novembro, na partida entre Southampton e Aston Villa, no St. Marys’s Stadium, em Southampton.

A bola Nike Flight Premier League tem predomínio em amarelo, com detalhes em azul, vermelho e branco. Ela foi desenvolvida ao longo de oito anos e mais de 1.700 horas de testes.

Segundo a fabricante, o modelo é inspirado no pop art, abreviação em inglês do termo popular art (arte popular pela tradução). O movimento nasceu na Inglaterra e teve o pintor Richard Hamilton como um dos pioneiros do novo estilo que trazia para a arte imagens da propaganda, do cinema e da televisão.

Até hoje, o movimento gera discussões entre críticos que apontam o pop art como uma simples variante da publicidade.

O preço inicial de venda para o público será de 125 libras (966 reais). A próxima rodada contará um clássico, entre Manchester United e Manchester City, marcado para o sábado, 6, às 9h30 (de Brasília), no estádio Old Trafford.

