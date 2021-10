Napoli, da Itália, lança uniforme especial de Halloween

O Napoli, da Itália, lançou um uniforme alternativo especial com o tema de Halloween. A camisa estreou neste domingo, 17, no duelo contra o Torino, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. A edição comemorativa voltará a ser usada no dia 28 de outubro, uma quinta-feira, quando os comandados de Luciano Spalletti encaram o Bolonga, em casa.

O uniforme, da patrocinadora EA7, da Giorgio Armani, é preto e conta com desenhos de teias de aranhas brancas ao longo de toda a camisa. Os números são na cor vermelha. Segundo o clube, em anúncio oficial, a camisa “evoca o mundo dos super-heróis”.

A festa de Halloween, ou Dia das Bruxas, é tradicionamente celebrada no dia 31 de outubro em todo o mundo. A edição será limitada a 1926 peças, em homenagem ao ano de fundação no clube esportivo, no site oficial do Napoli. O valor é de 125 euros (aproximadamente R$ 790).

Nossa camisa de Halloween está aqui! 🎃 👻 JÁ DISPONÍVEL 👻 🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/97bqP68bdm

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/I4bxaRag4e⁰

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/kbV1QZwR4j 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VCO5MtPI4h — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) October 17, 2021