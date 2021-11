Napoli, da Itália, lança uniforme em homenagem a Diego Maradona

O Napoli, da Itália, lançou um uniforme especial em homenagem a Diego Armando Maradona, quase um ano após a morte do ídolo argentino. A camisa estreou neste domingo, 7, no duelo contra o Hellas Verona, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. A edição comemorativa voltará a ser usada no dia 21 de novembro, quando os comandados de Luciano Spalletti encaram a Inter de Milão, fora de casa, e no dia 28, contra a Lazio, em casa.

O uniforme, da patrocinadora EA7, da Giorgio Armani, é azul marinho e conta com o rosto estilizado de Maradona sobreposto ao sinal de uma impressão digital, na cor branca. Os números são na cor branca, e a gola e as pontas das mangas são na cor azul claro.

Segundo o clube, em anúncio oficial, a camisa “representa a vontade da empresa de transmitir o legado da lenda argentina à cidade napolitana às novas gerações”, escreve.

A edição, que já está esgotada, foi limitada a 1926 peças, em homenagem ao ano de fundação no clube esportivo, no site oficial do Napoli. O valor é de 150 euros (aproximadamente R$ 960).

