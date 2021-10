Inter de Milão retira cobra de uniforme para jogar a Liga dos Campeões

A Inter de Milão precisou adaptar o seu uniforme reserva no empate em 0 a 0 com o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, nesta terça-feira, 28, em confronto válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O desenho de uma cobra em preto e azul que percorria toda a camisa branca teve de ser removido.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Ainda que o motivo exato da mudança não tenha sido divulgado, já se sabe o uniforme original não atendia aos pré-requisitos do rígido regulamento de equipamentos da Uefa.

A alteração já havia sido vista na partida entre Inter e Shakhtar vencida por 1 a 0 pelos italianos pela categoria sub-19 da competição. Curiosamente, na Série A, a elite do Campeonato Italiano, o artigo segue sendo utilizado normalmente. A Inter venceu a Fiorentina por 3 a 1 na última terça-feira, 21, com o uniforme.

Os modelos foram lançados pela Nike, em julho, e fazem alusão ao animal que é um dos símbolos da equipe. “A cobra está mudando de pele para encarar seus próximos desafios”, escreveu o clube logo no lançamento, em mais um passo de sua estratégia de repaginação estratégica – o chamando rebranding, no jargão da publicidade.

Para a temporada 2021/22, o clube resolveu inovar. Adotou um novo emblema, sem os tradicionais detalhes em dourado ou amarelo, como as versões anteriores, e simplificou o logo com as letras “I” e “M”, iniciais do clube, em formato minimalista.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!