Efeito Libertadores: venda de camisas de Palmeiras e Flamengo dispara

Faltando exatamente um mês para a decisão da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, o mercado da final segue a todo vapor. O valor altíssimo dos ingressos e hospedagens é o que tem movimentado mais o noticiário, mas outro ramo está em alta: a procura pelos uniformes oficiais dos finalistas.

Um levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne cupons e cashbacks no e-commerce, apontou um aumento de até 454% na busca pela camisa do Palmeiras. Já as buscas pela camisa do Flamengo subiram 157%. O estudo levou em consideração as buscas realizadas no site entre os meses de setembro e outubro de 2021, quando foram definidos os concorrentes ao título.

“A proximidade de jogos decisivos em campeonatos de futebol costuma mexer com o comportamento de compra do brasileiro, que intensifica a busca por melhores valores e descontos no e-commerce e acaba mexendo com a lei da oferta e da procura, motivando as lojas a investirem mais na divulgação e estoque desses produtos”, explica Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia, empresa fundada em 2012. Efeito semelhante ocorreu na última Eurocopa, em que as vendas de camisa da campeã Itália subiram mais de 1.500% no site da fornecedora Puma.

O efeito Libertadores também foi sentido nas principais lojas do país. A varejista online Netshoes registrou um aumento de 35% nas buscas por produtos do Palmeiras e 50% de alta em valor captado; a camisa titular, verde, do clube paulista, produzido pela Puma, foi o item mais vendido.

Já para o Flamengo, o crescimento em visitas ao site da Netshoes foi de 28%, com aumento de 16% em valor captado. A camisa III, preta, lançada pela Adidas foi o produto de maior sucesso. A loja Centauro, por sua vez, informou que as camisas de Flamengo e Palmeiras tiveram crescimento de 36% nas vendas desde que confirmaram a classificação para a final.