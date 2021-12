Diadora relança chuteira Brasil ‘Van Basten’

Seguindo a onda retrô que invadiu o mercado esportivo para fisgar os torcedores mais saudosos do futebol de décadas passadas, a fornecedora italiana Diadora lançou nesta semana uma nova versão de sua chuteira Brasil, um clássico utilizado por grandes craques no início da década de 1990.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O modelo “Brasil Van Basten” é praticamente idêntico ao calçado com o qual o craque holandês Marco Van Basten fez história pelo Milan. Feita de couro de canguru, apresenta uma língua grande e dobrável, com predominância preta, logotipo da Diadora em branco e detalhes em vermelho — as cores do Milan, portanto.

A Diadora também apresentou uma releitura mais tecnológica deste mesmo modelo, o Brasil B-Elite, com visual mais moderno e solado feito de Pebax, um tipo de plástico bem mais leve. As chuteiras, produzidas em edição limitada (200 peças), sem previsão de venda no Brasil, têm um preço que faz valer a sensação de exclusividade: 280 euros (cerca de 1.800 reais).