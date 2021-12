Corinthians lança coleção de camisas em homenagem a Sócrates

O Corinthians lançou nesta sexta-feira, 3, uma linha exclusiva de camisas em homenagem a Sócrates (1954-2011), um dos ídolos históricos do clube e principal símbolo da Democracia Corinthiana – movimento criado na década de 1980 e capitaneado por ele, Casagrande e Wladimir, que contestava a estrutura autoritária do clube e da política brasileira. A iniciativa é um tributo ao jogador, que morreu em 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos, vítima de uma hemorragia digestiva.

A coleção começa a ser vendida a partir deste sábado, 4, mas não será utilizada em jogos oficiais.

Os uniformes trazem detalhes especiais. O principal deles é o distintivo, modificado com a fusão do escudo tradicional do clube com imagem de Sócrates comemorando com o braço erguido e punho cerrado, clássico gesto de resistência utilizado por ele.

Além disso, o uniforme remete ao utilizado à época, da década de 1980, com o número 8 as costas e o registro de “Doutor Sócrates”, forma como ficou conhecido no futebol pela formação em medicina.

“Não há como pensar na grandeza do Corinthians sem reconhecer a importância de tudo que Sócrates fez dentro e fora do campo. Além de ter sido um dos maiores craques da nossa história, ele era um líder e um cidadão engajado, que abraçou a Democracia Corinthiana com os colegas de elenco e com meu pai, Adilson Monteiro Alves, que na época era diretor de futebol do clube. Essa coleção é um reconhecimento à altura da memória do Doutor, e tenho certeza de que a torcida vai se orgulhar e se emocionar ao vestir as camisas”, disse o presidente Duilio Monteiro Alves.

As peças da coleção serão em parte comercializadas pela Nike em sua versão dri-fit mangas longa e curta. O clube ainda produzirá camisas polo, blusão e camiseta, com modelo feminino. Os preços variam de 199 reais a 379,99 reais.

