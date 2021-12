Com Flamengo e gigantes da Europa, Adidas recria coleção de 2006

A Adidas recriou oficialmente nesta quinta-feira, 2, um de seus desenhos mais icônicos: a linha ‘Teamgeist’ (espírito de equipe, em alemão), usada por craques como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lionel Messi, Xavi Hérnandez, Phillip Lahm, entre outros, na Copa do Mundo de 2006.

Os gigantes da marca na Europa, como Real Madrid, Juventus, Manchester United, Bayern de Munique, Ajax e Arsenal, além do Flamengo, no Brasil, e o Boca Juniors, na Argentina, ganharam modelos com a releitura do layout.

O desenho é praticamente idêntico ao de 15 anos atrás, com as linhas dispostas da gola até a lateral da camisa. As camisas já estão venda no Brasil no site da Adidas, por 299,99 reais. Jaquetas e outras peças casuais completam a nova coleção.

“A coleção Teamgeist renovada é uma maneira fantástica de celebrar um design tão icônico. Muitos fãs ainda se lembram daquela época por volta de 2006 e se sentem à vontade e empolgados ao ver os remakes, porque isso desencadeia ótimas lembranças”, afirma Juergen Rank, diretor de design sênior da Adidas.

“Ao mesmo tempo, a era Teamgeist e seus designs característicos estão na moda novamente. Isso torna muito fácil se adaptar também para aqueles que eram muito jovens para testemunhar a magia de 2006 por si próprios, mas eles conhecem e amam os estilos daquela época.”

