Botafogo lança camisa alusiva ao Dia da Consciência Negra e contra racismo

O Botafogo lançou uma camisa alusiva ao Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado, 20 de novembro, e contra o racismo. A equipe entrará em campo com o uniforme diante do Brasil de Pelotas neste domingo, 21, às 16h (de Brasília), no estádio Bento de Freitas, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na camisa, da patrocinadora Kappa, denominada “Manto da Denúncia da Desigualdade”, existe uma mudança na composição das tradicionais listras alvinegras, que torna desigual a distribuição das faixas claras e escuras, transformando-as em gráficos e conferindo uma cor predominantemente branca ao uniforme do Botafogo.

Segundo o clube, isso demonstra como a desigualdade não apenas se impõe, como também oprime a população negra no Brasil e os gráficos evidenciam a desigualdade racial e os efeitos do racismo na saúde da população negra.

Entre os dados, estão que apenas 27% entre os mais ricos são negros, segundo pesquisa divulgada em 2019 no informativo “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que 61% das vítimas de feminicídio são mulheres negras, segundo dados de 2020 da rede de Observatórios da Segurança, e que 75% das vítimas de homicídio são negras, segundo o Atlas da Violência, estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

No futebol, por exemplo, os crimes discriminatórios também seguem crescendo. Estudo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol aponta para um aumento de 70% nas ocorrências entre 2018 e 2019, quando foram registrados 150 casos. Dentre as modalidades esportivas, o futebol concentra 90% dos casos de discriminação, sendo dois terços deles por racismo.

Continua após a publicidade

Após a partida do dia 21, os uniformes usados em campo serão autografados pelos atletas e leiloados pela plataforma MatchWornShirt, com lucro integralmente revertido para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol – que destinará o valor arrecadado para projetos que combatam o racismo no esporte.

A camisa do Botafogo confeccionada especialmente para o Dia da Consciência Negra será vendida exclusivamente na loja oficial online do clube. Serão disponibilizadas 1.000 unidades ao todo, com pré-venda somente para sócios-torcedores até a próxima terça-feira, 23. As camisas vendidas na pré-venda serão enviadas aos compradores a partir dessa data. O preço da camisa masculina será de R$ 259,90 e da feminina, de R$ 249,90. Os sócios terão descontos de até 20%, conforme o plano adquirido.

A camisa será vendida exclusivamente na @botafogo_loja. É um produto limitado a 1000 peças e com pré-venda somente para sócios-torcedores, que terão desconto de até 20% de acordo com o plano adquirido. 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/lh2xc6mOHL — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 19, 2021