Atlético Mineiro lança ‘traje de luta’, terceira camisa para a temporada

Atualizado em 8 out 2021, 10h44 - Publicado em 8 out 2021, 10h40

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2021, 10h44 - Publicado em 8 out 2021, 10h40

Na liderança do Campeonato Brasileiro e perto de uma final de Copa do Brasil, o Atlético Mineiro lançou, junto à Le Coq Sportif, o terceiro uniforme para a temporada. Em tom predominante de preto, a camisa apresenta elementos em branco e a numeração em vermelho. Ao fundo, elementos gráficos geométricos homenagem a topografia do estado de Minas Gerais.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Em fase empolgante, o Galo manteve a tradição de terceiras camisa e apostou novamente na cor, após um uniforme em cinza utilizado em 2020. Nomeado por “Traje de Luta”, o Atlético divulgou em suas redes sociais o lançamento: “O Atlético representa a identidade, a luta e a história de cada um que faz parte da Massa. Por isso, o #TrajeDeLuta3 cabe em qualquer corpo, desde que nas veias corra o sangue Atleticano!.”

A camisa já pode ser adquirida no site oficial de vendas do Atlético Mineiro. A camisa masculina custa 279 reais e as versões feminina e juvenil são 239 reais. Em fim de contrato com a fornecedora de materiais esportivos Le Coq, o Galo pode fechar contrato com outra empresa do ramo para o ano de 2022.