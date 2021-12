Atlético-MG vestirá Adidas em 2022

O Atlético Mineiro anunciou a parceria com a Adidas para a produção dos materiais esportivos a partir de julho de 2022. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 13, o campeão brasileiro confirmou o patrocínio da empresa alemã, que volta ao clube após 37 anos. A francesa Le Coq Sportif, no Galo desde 2019, continuará até o fim do vínculo, na metade do ano que vem.

Em evidência na temporada, pelo título do Campeonato Brasileiro e a “mão na taça” na Copa do Brasil, após golear o Athletico-PR por 4 a 0, no último domingo, 12, no Mineirão, o anuncio da nova parceria também gerou otimismo na diretoria do clube. O presidente Sérgio Coelho comemorou o negócio visando o fortalecimento da marca: “O acordo com a adidas reforça nosso compromisso de associar a marca do Galo com líderes mundiais. A marca contribuirá para que mais torcedores, em vários lugares do mundo, possam acessar os produtos do Atlético”.

Entre 1983 e 1985 a Adidas produziu os uniformes atleticanos. Daniela Valsani, diretora sênior da empresa de material esportivo, relembrou o passado e demonstrou satisfação. “Estamos muito honrados com o retorno das três listras ao uniforme atleticano. Acreditamos na força da nossa parceria que se iniciará no próximo ano e estamos ansiosos para mostrar ao torcedor nosso portfólio de produtos”.

Hoje, a Adidas produz uniformes para quatro times brasileiros: Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro. O Atlético Mineiro será o quinto do portfólio da marca.